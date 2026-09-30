Мост над железнодорожными путями в Липецке отремонтируют почти за 200 млн

Федеральное управление автомобильной магистрали Москва — Харьков (ФКУ УПРДОР Москва — Харьков) ищет подрядчика для капитального ремонта правого путепровода через железную дорогу на 297-м километре автодороги Р-119. Объект расположен на территории Липецка (ЛКАД) в районе Цемзавода. Начальная цена контракта составляет 195,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Капремонт требуется провести в период с 1 марта по 31 октября 2028 года. Работы оплатят из средств федерального бюджета. Предусмотрен аванс подрядчику в размере 23% от стоимости соглашения.

Протяженность двухполосного путепровода составляет почти 73 м, а автодорожных подходов — 120 м. Расчетная скорость движения по объекту — 100 км/ч. Гарантийные сроки на результаты работ составят:

путепровод — восемь лет;

земляное полотно и слои основания дорожной одежды — шесть лет;

нижний слой покрытия и барьерное ограждение — пять лет;

верхний слой покрытия — два года;

дорожная разметка — один год.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 16 октября. Итоги подведут 21 октября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал о предоставлении местным бюджетам Липецка и Ельца субсидий из областной казны на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности. Речь идет о содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году. Общая сумма субсидий составляет 176 млн руб.

Денис Данилов