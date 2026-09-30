В Советский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении директора и заместителя директора ООО «СК „Профессионал“». Их обвиняют в уклонении от уплаты НДС на 39 млн руб. и незаконном обороте средств платежей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани директора и замдиректора стройкомпании будут судить за неуплату налогов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани директора и замдиректора стройкомпании будут судить за неуплату налогов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020 по 2023 год обвиняемые вносили недостоверные сведения в налоговые декларации. Кроме того, в 2020–2022 годах они изготовили поддельные платежные распоряжения на перевод 195,9 млн руб. на счета 131 юрлица.

Обвиняемые признали вину частично. Ущерб не возмещен. На их имущество и средства на счетах стоимостью 64,4 млн руб. наложен арест.

Согласно данным Rusprofile, ООО «СК „Профессионал“» зарегистрировали в Казани в 2017 году. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

Анна Кайдалова