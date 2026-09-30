Два депутата от Карачаево-Черкесии прошли в Госдуму

По итогам выборов в Государственную думу от Карачаево-Черкесской Республики прошли два представителя — Солтан Узденов, избранный по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 19, и Михаил Старшинов, прошедший в составе федерального списка партии «Единая Россия». Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своём Telegram-канале.

Солтан Узденов ранее уже являлся депутатом Госдумы. Как отметил господин Темрезов, он «всегда уделял особое внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды», продолжая дело своего отца и внося вклад в сохранение природного наследия Карачаево-Черкесии.

Михаил Старшинов также имеет опыт работы в нижней палате парламента. По словам главы республики, он хорошо знает специфику региона и обладает значительным опытом взаимодействия с федеральными органами власти.

Мария Хоперская