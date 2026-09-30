Аграрии Ростовской области получили 2 млрд рублей субсидий

Сельхозтоваропроизводители и организации АПК Ростовской области уже получили 2 млрд руб. субсидий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Сейчас идет проверка документов по второму траншу зерновой субсидии, на который предусмотрено 600 млн руб. В работе находятся 234 заявки, из которых половина готова к финансированию на общую сумму почти 290 млн руб. Средства получателям планируется перечислить не позднее 25 октября.

С 1 октября открывается отбор на второй транш субсидии по страхованию в области растениеводства. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено свыше 95 млн руб. — соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ накануне. С учетом софинансирования из областного бюджета объем средств для сельхозтоваропроизводителей составит 116 млн руб.

Кроме того, с федеральным минсельхозом прорабатываются дополнительные меры поддержки: продление льготных краткосрочных кредитов, отсрочка лизинговых платежей и погектарная субсидия на возмещение затрат на осеннюю посевную кампанию.

Мария Хоперская