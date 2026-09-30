Жителя Краснодара осудили на 11 лет за убийство и поджог дома

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным Андрея Оразгельдыева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ,— убийство и умышленные уничтожение или повреждение имущества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что подсудимый в ноябре прошлого года решил совершить кражу, чтобы решить свои финансовые трудности, которые возникли из-за кредитных обязательств на общую сумму 1,4 млн руб. Фигурант выбрал частный дом в КП «Крепость» и проник на его территорию ночью 25 ноября. Дождавшись утра, подсудимый попытался взломать входную дверь, расположенную на заднем дворе дома, но его заметил хозяин.

Владелец дома попытался помешать подсудимому скрыться. Между ними завязалась драка, и хозяин получил от фигуранта не менее 36 ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого Андрей Оразгельдыев затащил тело в дом, переоделся в одежду погибшего, разлил в помещении горючие вещества, открыл газовый кран и поджег дом. Затем он забрал телефон хозяина дома и другие вещи на общую сумму не менее 1 млн руб., после чего сел на велосипед и скрылся.

На судебном заседании краснодарец признал вину в полном объеме. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски родственников погибшего о возмещении материального ущерба, расходов на погребение и компенсации морального вреда на общую сумму около 6,4 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина