На Дону назначили двух врио глав муниципалитетов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил временно исполняющих полномочия глав Алексеевского сельского поселения и Чертковского района. С соответствующими распоряжениями ознакомился «Ъ-Ростов».

С 9 октября врио главы Алексеевского сельского поселения назначена Зайнаб Магомедовна Магомедова. Она будет исполнять полномочия до избрания главы поселения в установленном порядке и вступления его в должность. Госпожа Магомедова ранее уже исполняла обязанности главы Алексеевского сельского поселения. Она фигурировала в этой должности в материалах администрации Обливского района в 2023 и 2024 годах.

С 1 октября временно исполняющим полномочия главы Чертковского района назначен Вадим Петрович Левченко. Он будет руководить районом до избрания главы и вступления его в должность.

Господин Левченко длительное время работал в администрации Чертковского района. В 2011 году он занимал должность ведущего специалиста отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания. К 2025 году Вадим Левченко занимал пост заместителя главы администрации района по экономике и финансам. В 2026 году он также указывался в этой должности.

До назначения новых руководителей полномочия прежних глав были прекращены досрочно. В распоряжении губернатора причины такого решения не указаны. В Алексеевском сельском поселении речь идет о прекращении полномочий председателя Собрания депутатов — главы поселения Татьяны Лях, в Чертковском районе — главы района Ольги Подгорной.

Контроль за исполнением обоих распоряжений возложен на заместителя губернатора Ростовской области Дениса Шаркова.

Валерий Климов