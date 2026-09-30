На Кубани оставили в силе приговор по делу о посредничестве во взятке председателю Советского райсуда Ростова

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему директору АО «Продмаш» Леониду Караханову, осужденному за посредничество при передаче взятки в 500 тыс. руб. председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой. Как стало известно «Ъ», коллегия по уголовным делам краевого суда подтвердила обоснованность приговора, вынесенного в январе 2025 года Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону. Караханов приговорён к четырём годам колонии общего режима со штрафом в 10 млн руб.

Ранее Караханов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, после чего апелляционная инстанция сократила назначенный ему четырехлетний срок до двух лет и пяти месяцев, и предприниматель вышел на свободу. Однако прокуратура выступила против смягчения наказания, и в итоге крайсуд вернулся к первоначальной, более суровой версии приговора.

Дело связано с коррупционной схемой, действовавшей в Ростове-на-Дону. В октябре 2022 года пограничники задержали бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко за браконьерство, после чего мировой суд конфисковал его лодки и невод. По просьбе занимавшегося переработкой рыбы Николая Студеникина Леонид Караханов вышел на председателя Советского райсуда Ростова Елену Коблеву, которая за взятку организовала отмену решения о конфискации.

Сама Елена Коблева, ранее возглавлявшая Советский райсуд Ростова-на-Дону, в феврале была приговорена к десяти годам колонии за получение указанной взятки.