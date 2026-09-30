В Казани согласовали концепцию договора СНГ о возврате активов из-за рубежа

В Казани в рамках 36-го заседания координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ согласовали концепцию договора о сотрудничестве в сфере возврата из-за рубежа активов.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил создать на пространстве СНГ экспертную сеть по возврату преступных активов. По его словам, этот неформальный механизм ускорит обмен информацией и укрепит профессиональные связи между надзорными ведомствами стран. Зарубежные коллеги инициативу поддержали.

По словам господина Гуцана, одобренная концепция станет основой для дальнейшей работы. Он напомнил, что в мире существует 10 межведомственных сетей, но ни одна из них не объединяет все страны СНГ.

По словам генпрокурора, помимо перемещения денег через банковские счета, сейчас задействуются цифровые экосистемы с децентрализованным управлением. Он подчеркнул, что страны СНГ сталкиваются с необходимостью выявлять виртуальные активы, замораживать их и фиксировать цифровые следы.

«Сегодня схема легализации преступных доходов приобретает все более сложный и гибридный характер», — подчеркнул Александр Гуцан.

36-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ прошло в Казани сегодня, 30 сентября. В нем приняли участие генпрокуроры России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Армении — по видеосвязи. В качестве наблюдателя выступил представитель Генпрокуратуры Туркменистана.

Влас Северин