С 2020 года социальной ипотекой для молодых семей в Татарстане воспользовались 4,3 тыс. семей, 3,3 тыс. из них уже заселились в новое жилье. В этом году квартиры получили 244 семьи, сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров в интервью РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 4,3 тысячи молодых семей воспользовались соципотекой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане 4,3 тысячи молодых семей воспользовались соципотекой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ставка по программе составляет 7%, при рождении ребенка списывается 200 тыс. руб., срок кредита — до 28,5 года.

Всего в Татарстане действуют пять жилищных программ для молодежи. С 2006 по 2025 год безвозмездные субсидии на покупку, строительство или погашение ипотеки получили 8,2 тыс. семей.

Анна Кайдалова