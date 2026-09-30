Крайсуд подтвердил обоснованность приговора экс-директору АО «Продмаш»

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор бывшему директору АО «Продмаш» Леониду Караханову, осужденному за посредничество в передаче взятки в размере 500 тыс. руб. председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой. Об этом сообщил «Ъ».

Предприниматель, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, в итоге должен отбыть четыре года в колонии общего режима и выплатить 10 млн руб. штрафа. Ранее апелляционная инстанция сократила ему срок до двух лет пяти месяцев, однако прокуратура обжаловала это решение.

Приговор Караханову в январе 2025 года вынес Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону. Предприниматель признал вину, заключил соглашение со следствием, и его дело рассматривалось в особом порядке. После вынесения приговора защита обжаловала наказание. Апелляционная жалоба была передана из Ростовского областного суда в Краснодарский краевой суд.

В июне 2025 года краевой суд сократил срок лишения свободы до двух лет пяти месяцев. В качестве оснований были указаны возраст Караханова — 65 лет, состояние здоровья и многолетняя благотворительная деятельность. Поскольку к тому моменту предприниматель провел в СИЗО с 2023 года срок, сопоставимый с назначенным наказанием, он вышел на свободу.

Прокуратура Ростовской области сочла такое наказание чрезмерно мягким и обратилась с представлением в Четвертый кассационный суд. Надзорное ведомство указало на общественную опасность коррупционных преступлений и сочло сокращение срока необоснованным. В октябре 2025 года дело было направлено в Краснодарский краевой суд на новое рассмотрение.

Процесс неоднократно откладывался. Суд назначил медицинскую экспертизу, чтобы установить, имеются ли у Караханова заболевания, препятствующие его содержанию под стражей. Предприниматель представил документы об онкологическом заболевании, однако экспертиза его не подтвердила. В мае 2026 года рассмотрение дела приостановили из-за неявки Караханова. Суд пришел к выводу, что он скрылся, и объявил его в розыск.

Как рассказал «Ъ» адвокат Андрей Арзуманян, в этот период его подзащитный находился в больнице после операции на сердце. По словам защитника, он направлял в суд ходатайства о продолжении процесса и вызове Караханова на заседание, однако ответа не получил. Адвокат также утверждает, что информация о розыске предпринимателя несколько месяцев отсутствовала в полиции. 31 августа Караханов был вызван в отдел МВД и задержан.

Защита намерена обжаловать решение Краснодарского краевого суда в кассационной инстанции и вновь поставить вопрос о проведении медицинской экспертизы.

Елена Коблева, ранее возглавлявшая Советский районный суд Ростова-на-Дону, в феврале была приговорена к десяти годам колонии за получение взятки в размере 500 тыс. руб. от бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко.

По версии следствия и суда, посредниками при передаче денег выступили переработчик рыбы Николай Студеникин и Леонид Караханов. В октябре 2022 года пограничники задержали господина Боженко по делу о браконьерстве, после чего мировой суд конфисковал его лодки и невод. Как установил суд, Караханов по просьбе Студеникина обратился к Елене Коблевой, которая за вознаграждение организовала отмену решения о конфискации.