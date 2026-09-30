С начала года КТК отгрузил на экспорт около 50 млн тонн нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала 2026 года отгрузил на экспорт через морской терминал под Новороссийском около 50 млн тонн нефти, что на 7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в компании.

С 1 января по 25 сентября терминал обработал 397 танкеров против 453 за тот же период 2025 года. Объем отгрузки сократился на 4 млн тонн.

В КТК снижение показателей объяснили последствиями инцидента с выносным причальным устройством в 2025 году, а также уменьшением объемов сдачи нефти от «Тенгизшевройл» в первом квартале 2026 года. На отгрузку также повлияли увеличение продолжительности сигналов опасности в районе Новороссийска и рост числа дней с неблагоприятными погодными условиями.

В Стамбуле представители акционеров консорциума обсудили реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, оптимизацию режимов перекачки нефти и сокращение затрат компании. Встреча прошла с участием представителей управляющих органов АО «КТК-Р» и АО «КТК-К».

Ранее глава КТК Николай Горбань сообщал, что в 2026 году консорциум рассчитывает отгрузить на экспорт рекордные 72 млн тонн нефти. Пропускная способность трубопроводной системы КТК позволяет транспортировать с территории Казахстана около 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн в год через Россию.

Вячеслав Рыжков