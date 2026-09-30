В КЧР и.о. директора школы присвоил более 1 млн рублей через фиктивное трудоустройство

Исполняющий обязанности директора одной из школ в Карачаево-Черкесской Республике присвоил более 1 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в период с сентября 2024 года по июнь 2026 года он фиктивно принял на работу в школу двух сотрудниц. Однако, о его намерениях, они осведомлены не были. Неправомерно начисленная заработная плата, размер которой превысил 1 млн руб., была потрачена им на собственные нужды.

В судебном порядке прокуратура взыскала сумму похищенных денежных средств. В настоящее время решение суда исполнено.

Мария Хоперская