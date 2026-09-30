Сборы налога на добычу полезных ископаемых в Удмуртии упали на 11% за полугодие

Налоговые сборы в Удмуртии сократились год к году на 2,7% — до 222,1 млрд руб. в январе—июне. Такие данные появились на аналитическом портале ФНС. Из этой суммы 71,4% направлено в федеральный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых за указанный период снизились на 11,4% — до 72,9 млрд. По налогу на прибыль снижение на 8,4% — до 21,6 млрд. По НДФЛ сокращение на 4,3% — до 29,1 млрд.

«Изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители привело к снижению нефтегазовых доходов, при этом поступления от ненефтегазовых отраслей компенсировало падение в сырьевом сегменте»,— считают в ФНС.

Сборы по НДС в первом полугодии выросли на 7,3% — до 66,8 млрд. По акцизам рост на 46,4% — до 4,4 млрд. Поступления по имущественным налогам увеличились на 7,8% — до 4,9 млрд.

По остальным налогам и сборам сокращение на 53,6% — до 13,2 млрд. Дополнительные доходы от добычи углеводородного сырья составили 9,2 млрд.

В целом поступления в бюджетную систему РФ по Удмуртии в январе—июне составили 284,5 млрд (+0,95% год к году). Эта сумма учитывает средства государственных внебюджетных фондов в республике, включая фонды ОМС и Соцфонд, — 62,4 млрд (+16,8%).