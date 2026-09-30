В Краснодаре представили «Навигатор заботы: Родители» на базе пяти ИИ-моделей

23 сентября в Краснодаре Благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» и Кубанский государственный университет представили базовую версию веб-системы «Навигатор заботы: Родители».

Фото: пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»

Это совместный проект, который помогает специалистам глубже понимать состояние родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями. Разработка уникальной ИИ-системы дополняет комплексное сопровождение семей, уделяя особое внимание нагрузке и эмоциональному состоянию родителя — факторам, которые в реальной социальной и благотворительной практике в большинстве случаев остаются вне фокуса, когда помощь сосредоточена прежде всего на ребенке.

«Навигатор заботы: Родители» — это продолжение большой работы, начатой фондом «Сияние» совместно с междисциплинарной лабораторией прикладной лингвистики и сетевых исследований публичной политики КубГУ в 2025 году. За это время специалисты провели более 200 глубинных интервью с родителями в Краснодаре, Сочи и Ярославле. Истории повседневной жизни семей, трудности, ресурсы, получаемая помощь сопоставлялись с результатами индивидуального применения психологических методик. Собранный массив данных стал основой для разработки и обучения пяти моделей искусственного интеллекта, объединенных в единую систему, где каждая решает свою задачу при формировании и анализе «Профиля семьи».

В «Профиле» специалист может сопоставить запрос родителя, данные психологических тестов и выводы моделей, а при повторных сессиях — проследить динамику его состояния и потребностей. Такой подход помогает соотносить предлагаемую поддержку с реальными возможностями семьи: насколько выбранный формат отвечает ее потребностям, готова ли семья принять помощь и может ли встроить ее в повседневную жизнь.

На уровне фонда обобщенная аналитика позволяет выявлять схожие потребности и учитывать истинный запрос семей при разработке и развитии благотворительных программ. Это делает работу более последовательной и предметной — от понимания состояния конкретной семьи и определения траектории поддержки до оценки изменений и планирования дальнейшей помощи.

Фото: пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»

«Когда мы сопровождаем ребенка с ментальными нарушениями, нам важно понимать, есть ли у его родителя силы и возможность принять данную помощь. Даже необходимая на первый взгляд поддержка может стать для семьи дополнительной нагрузкой, поэтому неверно учитывать только личное ощущение или разовый запрос родителя — каждое такое решение должно опираться на состоянии семьи и ее ресурсы. "Навигатор заботы: Родители" помогает собрать эти сведения в системное видение и заметить сигналы, которые требуют особого внимания специалиста. Для нас это вопрос ответственности за то, что мы предлагаем: помощь должна приходить в подходящий момент и в том объеме, в котором семья действительно готова ее принять»,— отметила исполнительный директор фонда «Сияние» Анастасия Сизоненко.

Базовую версию системы представила Наталья Рябченко, руководитель междисциплинарной лаборатории КубГУ: «Для нашей команды ИИ-система "Навигатор заботы" стала исследовательским и человеческим вызовом: как перевести истории семей в данные, не потеряв за ними живого человека? Ведь за каждым ответом стояли уникальный опыт и доверие родителей, и для нас было важно как сохранить это в работе, так и научить ИИ создавать профиль семьи со всеми ресурсами, потребностями, результатами и проблемами».

Следующим этапом совместной работы станет пилотирование и усиление системы «Навигатор заботы». Специалисты фонда совместно с командой университета планируют дополнять модель значимыми данными, касающимися детей, а также учитывать индивидуальный отклик семьи на программы и мероприятия, уже представленные в портфеле проекта «Навигатор возможностей», реализуемом фондом «Сияние» для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, с 2025 года.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»

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