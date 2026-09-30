Во Владикавказе задержали подозреваемую в серии крупных мошенничеств

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по Владикавказу пресекли деятельность 45-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Северная Осетия—Алания.

По предварительным данным, фигурантка пользовалась доверительными отношениями со знакомыми и родственниками. От них она, под различными предлогами — оплата лечения, семейные нужды, поездки, погашение долгов, получала деньги.

В одном из эпизодов подозреваемая получила доступ к банковским картам потерпевшей и, по версии следствия, распоряжалась поступавшими на счета социальными выплатами и пенсиями. Ущерб по данному эпизоду составил около 1,98 млн руб. Полицейскими также установлена причастность женщины ещё к трём аналогичным фактам. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 3,2 млн руб.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она находится под стражей. Расследование продолжается.

Мария Хоперская