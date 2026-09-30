Мясниковский мусороперерабатывающий комплекс заработает 1 января 2027 года

Ввод Мясниковского мусороперерабатывающего комплекса в промышленную эксплуатацию намечен на 1 января 2027 года, завершение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям — на конец октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Проектная мощность комплекса составит до 450 тыс. т отходов в год. Запуск объекта позволит увеличить долю сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) и сократить объемы захоронения на полигонах, став одним из ключевых элементов региональной системы обращения с отходами.

Строительство объекта достигло готовности 86% и ведется в плановом режиме, по ряду направлений — с опережением графика. За последнюю неделю подрядчик выполнил ключевые задачи: в главном производственном цехе смонтировано 44 т оборудования, включая кровельные вентиляционные установки и воздуховоды.

Мария Хоперская