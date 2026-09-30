В Таганроге 84 контейнерные площадки планируют обустроить до середины ноября

В Таганроге до конца октября планируется завершить обустройство пяти новых контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Еще 84 площадки подрядчик должен привести в порядок до 13 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подрядчик приступил к работам 17 сентября. На первых 20 адресах уже проведена разработка грунта — на площадках выполняется подготовка основания под бетонирование. По словам госпожи Камбуловой, на пяти новых площадках работы находятся на завершающей стадии подготовительного этапа. Завершить работы планируется до 30 октября.

Кроме того, для новых и модернизированных площадок закуплено 70 специализированных бункеров для крупногабаритных отходов. Первая партия из 28 бункеров уже поступила на производственную площадку. Остальные 42 единицы должны прибыть до конца октября.

Константин Соловьев