Ак Барс Банк представил инструменты поддержки бизнеса на встрече предпринимателей в Сабинском районе

В Богатых Сабах прошла деловая встреча предпринимателей района с представителями республиканских структур, курирующих поддержку бизнеса и АПК в Татарстане. Главными темами обсуждения стали развитие малого бизнеса и механизмы господдержки предпринимательства.



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Директор дирекции стратегического анализа и планирования корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова представила предпринимателям банковские услуги и решения для бизнеса.

«Малый и средний бизнес — это опора республики и страны. Именно вы создаете рабочие места и формируете валовой внутренний продукт. Поэтому Ак Барс Банк видит свою задачу в том, чтобы сделать непростую жизнь предпринимателей чуть лучше, удобнее и понятнее. Мы стремимся быть настоящим банком-партнером, который берет на себя рутину и позволяет вам заниматься бизнесом, а не работой с банком. Партнером, который в нужный момент дает необходимые инструменты для достижения целей», — отметила Ольга Туманова.

Банк предлагает удаленную регистрацию бизнеса: открыть ИП или ООО можно без походов в налоговую и подписания бумаг. Сразу после клиент может оформить расчетный счет. Обслуживание счета бесплатное при зачислениях на зарплатные карты Ак Барс Банка от 75 000 рублей. Тариф выбирается исходя из размера бизнеса, количества платежей, корпоративных карт и объема наличных.

Предприниматели могут зарабатывать на средствах на счетах: размещать овернайт, также на длительные сроки — ставка до 13,5%, а по соглашению о неснижаемом остатке — до 13,42%. Доход начисляется и на фактический остаток по счету.

Среди инструментов для бизнеса — корпоративные карты. Они делают расходы прозрачными: предприниматель видит, где именно прошла операция, и не тратит время на выдачу денег под отчет. Карты снижают риски по 115-ФЗ, поскольку банк видит целевой характер трат. Доступны классические карты и платежные стикеры, внесение средств бесплатное, можно устанавливать лимиты для сотрудников.

Также представитель банка отметила специальную акцию банка для Республики Татарстан по торговому эквайрингу: «Для предприятий и организаций республики действует сниженная ставка. НДС включен в комиссию эквайринга, сим-карта в терминале — за счет банка. Новые терминалы работают с QR-кодами и цифровым рублем».

Спикер сообщила, что доступны все виды банковских гарантий с удаленным оформлением для работающих с госзаказом. Предпринимателям предлагаются кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств по льготным программам: Минэкономразвития (ключевая ставка минус 3,5% при ключе выше 12% и минус 2,5% при более низком значении), Минсельхоза (ключевая ставка плюс 2%) и программа Минэкономразвития + ПСК МСП до трех лет с льготным периодом до года и ставкой ключ плюс 3%.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка для малого бизнеса можно узнать на сайте Ак Барс Банка.

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