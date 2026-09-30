В Аксайском районе повысят тариф на стоки до 133 рублей из-за смены водоканала

С 1 октября 2026 года в Аксайском районе изменится тариф на водоотведение. Для юридических лиц он составит 133,11 руб. за куб. м, для населения с учетом понижающего коэффициента — 44,48 руб. за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Изменение тарифа связано с переходом управления канализационными очистными сооружениями к АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой».

С 1 января 2027 года тариф для юридических лиц планируется снизить до 80-85 руб. за куб. м. При расчете тарифа Региональная служба по тарифам исключила необоснованные расходы на 88 млн руб.

Наталья Белоштейн