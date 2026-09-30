Наталья Ищенко официально стала заместителем главы Новороссийска

Заместителем главы Новороссийска по вопросам архитектуры и градостроительства официально назначена Наталья Ищенко. Об этом стало известно 29 сентября на заседании городской Думы муниципального образования город-герой Новороссийск VIII созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Новороссийска Фото: администрация Новороссийска

Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска госпожа Ищенко стала 23 апреля этого года. До вступления в должность она исполняла обязанности главного архитектора управления архитектуры Новороссийска.

В 2015 году Наталья Ищенко являлась главным специалистом администрации Приморского внутригородского района, в период с 2016 по 2018 годы работала начальником юридического отдела управления имущественных и земельных отношений. На сайте администрации Новороссийска указывается, что в 2018 году Наталья Ищенко также находилась на должности руководителя отдела по выдаче разрешений на строительство городского управления архитектуры, а с 2021 по 2024 годы она работала в администрации Геленджика.

Мария Хоперская