В Новочеркасске 7 октября проверят систему оповещения

В Новочеркасске 7 октября проведут плановую проверку системы оповещения. Об этом сообщил глава городской администрации Павел Исаков.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:35, а на телефоны может прийти сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Цель тренировки является выявление и устранение возможных неполадок.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с 8 октября в Ростовской области начнет действовать новый порядок оповещения при угрозе ракетной или беспилотной опасности. На территории региона будут включаться сирены и сиренно-речевые установки.

При получении достоверной информации об угрозе либо ее отмене по решению руководства области будет задействована централизованная система оповещения. Сначала прозвучит сигнал «Внимание всем!», после чего последует речевое сообщение об угрозе. Сирена будет звучать 2 минуты 45 секунд.

После сигнала жителям рекомендуется проследовать в ближайшее укрытие — заглубленное помещение, подземный переход, паркинг или подвал частного дома. Если сигнал застал человека в здании, необходимо отойти от окон и спуститься в заглубленное помещение; при его отсутствии — находиться на нижних этажах или в средней части здания у несущих стен. Пользоваться лифтом запрещено.

Мария Хоперская