Власти Сочи: мы видим усиление туркластера в Лазаревском районе

В ближайшей перспективе наиболее быстрыми темпами туркластер Сочи будет развиваться в Лазаревском районе. Об этом в ходе деловой сессии, посвященной развитию курортной недвижимости Краснодарского края, рассказал заместитель директора департамента инвестиций и стратегического развития администрации курорта Вадим Финашин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«У нас утверждена Стратегия-2035, согласно ей, наиболее быстрыми темпами будет развиваться Лазаревский район. Просто исторически сложилось, что он был менее градостроительно развит, потому что находится на удалении от основных транспортных развязок — крупных железнодорожных станций, аэропорта. И он самый протяженный. Но у нас уже десяток инвесторов зашли туда на побережье. Очень активно развиваются Аше, Головинка, Лазаревское. Мы уже видим там такую кластеризацию»,— сообщил в ходе конференции Вадим Финашин.

Обсуждение вопросов запуска и реализации таких проектов в текущих экономических условиях организовано «Ъ — Кубань-Черноморье» совместно с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Михаил Волкодав