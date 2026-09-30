Роспотребнадзор: в Махачкале и Хасавюрте временно рекомендуется пользоваться бутилированной водой

В Махачкале и Хасавюрте после обильных осадков жителям настоятельно рекомендуется употреблять в питьевых и хозяйственно-бытовых целях только кипяченую или бутилированную воду. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Причиной для таких рекомендаций послужило ухудшение качества водоснабжения, вызванное интенсивными осадками.

Также ведомство дало рекомендации по обеззараживанию воды в домашних условиях и меры предосторожности при приготовлении пищи и соблюдении личной гигиены.

Мария Хоперская