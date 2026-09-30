В этом году в Татарстане направили 500 млн руб. на поддержку предпринимателей в туристической отрасли. Из них 365 млн руб. поступили из федерального бюджета, сообщила зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на поддержку турбизнеса направили 500 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В Татарстане на поддержку турбизнеса направили 500 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В этом году поддержку получили девять проектов по строительству модульных домов. До конца года планируется ввести 89 номеров в глэмпингах в Казани, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском и Тукаевском районах республики. Еще 86 номеров, получивших поддержку в прошлом году, были введены летом.

По итогам конкурсных отборов по единой субсидии поддержку получили 23 проекта по развитию туристической инфраструктуры, в том числе на автомобильных туристических маршрутах в девяти районах Татарстана.

До конца года в санаториях, базах отдыха и на объектах туристического показа планируется установить мобильные инфопункты, точки питания и проката, санитарные модули и детские площадки.

Анна Кайдалова