Дагестан вошел в топ-5 лидеров по доле КРТ в проектах, выведенных на стройку

За семь месяцев 2026 года в России в строительство выведено 22,9 млн кв. м жилья, из которых 3,1 млн приходится на проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на форуме 100+ TechnoBuild сообщил руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик.

По оценке ЕРЗ, Республика Дагестан заняла пятое место среди регионов-лидеров по доле КРТ в проектах, выведенных на рынок в 2026 году, — 30,20%. Выше показатели лишь у Краснодарского края (60,48%), Новосибирской области (44,46%), Московской области (41,57%) и Пермского края (34,48%).

В аутсайдерах рейтинга — Воронежская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, ЛНР, Омская область и Республика Татарстан.

Мария Хоперская