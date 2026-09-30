Ночной клуб Mega Space в Волжском подешевел до 180 млн рублей

Ночной клуб Mega Space на берегу Ахтубы в лесопарковой зоне в Волжском выставлен на продажу. По данным V1.RU, с 2023 года цена снизилась на 10% — до 180 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рендер клуба с «Авито» Фото: Рендер клуба с «Авито»

В состав комплекса на ул. Набережной, 2М входят три основных и три вспомогательных здания: гостиница на 17 номеров, сауна, ресторан на 60 мест, прачечная, помещение для охраны, ночной клуб на 1800 человек на танцполе и 200 в VIP-зале. Также предусмотрены банкетный зал на 150 человек, бар, караоке, летняя кухня, летний ресторан на 250 человек, пляжная зона, бассейн и барная стойка с диджейским подиумом. Земельный участок площадью 13 тыс. кв. м находится в собственности, коммуникации централизованные, указано в объявлении.

Продавцом выступает ООО «Фирма „Веста“». Ранее, пишет издание, представители компании объясняли продажу отъездом собственников из региона и распродажей активов.

Нина Шевченко