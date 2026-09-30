Сочи возглавил рейтинг самых дорогих туров по России летом 2026 года

Сочи стал лидером среди российских курортов по стоимости туров в летнем сезоне 2026 года. Самый дорогостоящий тур по стране за этот период был продан за 2,57 млн руб. и пришелся именно на сочинское направление. Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, речь идет о 20-дневном путешествии в пятизвездочный отель для группы из четырех человек.

По данным АТОР, большинство самых дорогих туров летнего сезона 2026 года было забронировано на юг России — в первую очередь в Сочи, а также на Кавминводы. Единственным дальневосточным направлением, попавшим в этом году в рейтинг, стала Камчатка.

Средний чек на отдых в Краснодарском крае без учета дороги этим летом составил 102–108 тыс. руб., что на 5,9% выше прошлогоднего показателя,— это максимальный рост среди всех направлений в рейтинге. При этом в среднем проживание в российских отелях этим летом подорожало лишь на 4% по сравнению с прошлым летним сезоном. По оценке АТОР, столь незначительный рост обусловлен прежде всего массовыми акциями отельеров на юге страны, в том числе в Сочи, призванными стимулировать спрос.

Для сравнения, средний чек на Кавминводах составил 125–142 тыс. руб. (+3,4%), в Подмосковье — 72–93 тыс. руб., в Москве — 24–28 тыс. руб. (+3,3%), в Санкт-Петербурге — 25–33 тыс. руб. (+2,8%), в Крыму — 87–104 тыс. руб. (6%).

Мария Хоперская