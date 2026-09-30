За семь месяцев отели Татарстана приняли 1,9 млн туристов

За семь месяцев в объектах размещения Татарстана остановились 1,9 млн человек — на 300 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в Татарстане насчитывается 703 подобных объекта, включая гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, сообщила зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За семь месяцев Татарстан принял 1,9 млн туристов

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ За семь месяцев Татарстан принял 1,9 млн туристов

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

За лето в республике отдохнули 686 тыс. человек, что на 11,9% больше показателя прошлого года. По посещаемости туристами республика занимает пятое место в России и первое — в Приволжском федеральном округе.

Наиболее высокие темпы роста отмечены в санаторном сегменте. За семь месяцев число отдыхающих в санаториях увеличилось на 16,5%. В санаториях Татарстана за этот период отдохнули 110 тыс. человек.

При этом в республике наблюдается снижение интенсивности турпотока. На это повлияли геополитическая ситуация, закрытие аэропорта и перебои с топливом. За лето туристические центры республики посетили 3,5 млн человек, что на 3,5% меньше показателя 2025 года.

Анна Кайдалова