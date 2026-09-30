Краснодарский край стал лидером по доле жилья, выведенного в рамках КРТ

Краснодарский край стал лидером по доле проектов комплексного развития территорий (КРТ) среди жилья, выведенного на рынок в 2026 году. По оценке Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), показатель региона за семь месяцев составил 60,48%.

Всего за январь—июль 2026 года в России в строительство было выведено 22,9 млн кв. м жилья. Из них 3,1 млн кв. м пришлось на проекты комплексного развития территорий. Об этом на форуме 100+ TechnoBuild сообщил руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик.

По данным ЕРЗ, Краснодарский край занял первое место среди регионов по доле КРТ в проектах, выведенных на рынок в 2026 году. Показатель составил 60,48%.

В пятерку регионов с наибольшей долей КРТ также вошли Новосибирская область — 44,46%, Московская область — 41,57%, Пермский край — 34,48% и Республика Дагестан — 30,20%.

В ЕРЗ также назвали регионы с наименьшей долей проектов КРТ среди выведенного в 2026 году жилья. В эту группу вошли Воронежская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Луганская Народная Республика, Омская область и Республика Татарстан.

Комплексное развитие территорий предусматривает строительство жилья одновременно с необходимой инфраструктурой. По данным ЕРЗ, за семь месяцев 2026 года проекты КРТ обеспечили 3,1 млн кв. м из общего объема в 22,9 млн кв. м жилья, выведенного в строительство в России.

Мария Удовик