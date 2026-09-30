Власти Сочи: в период турбулентности мы наблюдаем укрупнение девелоперов

Власти Сочи фиксируют перестройку девелоперских проектов и укрупнение девелоперов в период турбулентности в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Об этом в ходе деловой сессии, посвященной развитию курортной недвижимости Краснодарского края, рассказал заместитель директора департамента инвестиций и стратегического развития администрации Сочи Вадим Финашин.

«Сейчас у нас — период турбулентности. Но любой кризис для кого-то — проблема, а для кого-то — возможность для роста. Мы видим на примере своего города перестройку проектов, укрупнение девелоперов»,— заявил он.

Чиновник добавил, что текущая ситуация является поводом пересмотреть ряд проектов не только для застройщиков, но и для городских властей.

Обсуждение вопросов запуска и реализации таких проектов в текущих экономических условиях организовано «Ъ — Кубань-Черноморье» совместно с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Михаил Волкодав