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Документ о создании военкоматов на базе госструктур в Удмуртии назвали фейком

В соцсетях и мессенджерах Удмуртии распространяется поддельный документ за подписью военного комиссара республики Рустама Маликова о создании на базе крупных госструктур ведомственных военных комиссариатов. Об этом сообщили в ЦУР Удмуртии.

Фото: ЦУР Удмуртии

Фото: ЦУР Удмуртии

В военкомате республики подтвердили, что содержащаяся в документе информация не соответствует действительности.

«В поддельном документе сомнительное оформление: военкоматы не оформляют документы как “отдел Минобороны”. В письме нет исходящего номера, даты регистрации, реквизитов исполнителя и контактного телефона, позволяющих проверить его происхождение. Много общих формулировок, но нет ссылок на нормативные акты. Все это указывает на то, что документ фальшивый»,— сообщила руководитель ЦУР Татьяна Шумихина.

Напомним, что в Удмуртии с начала года зафиксировали 41 случай распространения фейков. Это почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда в регионе выявили 25 подобных случаев. В 2024-м было зафиксировано 22 вброса.