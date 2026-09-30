Ростовский облсуд утвердил приговор за хищение бюджетных средств

Ростовский областной суд изменил приговор бухгалтеру расчетного центра образования Миллеровского района Марине Кравченко, осужденной по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, госпожа Кравченко использовала электронные подписи руководителей образовательных и дошкольных учреждений района и с их помощью при начислении заработной платы перечисляла бюджетные средства в пользу посторонних лиц. Решением Миллеровского районного суда фигурантку осудили на четыре года лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на год. Кроме того, с Кравченко взыскали в доход федерального бюджета оплату работы адвоката в 4,8 тыс. руб., а также 15,6 млн руб. в пользу муниципального учреждения «Управления образования Миллеровского района».

Защита обжаловала приговор, посчитав наказание чрезмерно суровым. Ростовский областной суд жалобу не удовлетворил. Судебная коллегия по уголовным делам признала приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание — соответствующим тяжести преступления.

Константин Соловьев