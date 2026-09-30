Крупный онлайн-ретейлер требует вернуть 183 млн рублей таможенных платежей на Ставрополье

Арбитражный суд Ставропольского края отложил рассмотрение иска ООО «СалютДевайсы» к Центральному таможенному управлению и Минераловодской таможне о возврате 183,47 млн рублей излишне уплаченных таможенных платежей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Судья перенесла разбирательство в связи с необходимостью подготовки сторон к процессу и собственным ежегодным отпуском.

Изначально иск был подан в Арбитражный суд Москвы, однако определением от 21 января 2026 года дело передали по подсудности в Ставропольский край.

Претензии ретейлера связаны с решениями таможни о внесении изменений в сведения, заявленные в декларациях на товары после их выпуска, — актами от 19 и 20 июня, 2 и 7 июля 2025 года, — а также с последующими уведомлениями о неуплаченных суммах от 23 и 24 июня, 4 и 9 июля 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Салютдевайсы» зарегистрировано в 2019 году в Москве. Основной вид деятельности — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Уставный капитал компании составляет 15 тысяч рублей. Выручка предприятия за 2024 год — 32,05 млрд рублей, убыток — 3,11 млрд рублей.

В ходе прошедшего заседания «СалютДевайсы» заявили ходатайство о проведении судебной экспертизы ввезённого товара и перечислили средства на депозитный счёт суда для её оплаты. Таможенный орган представил дополнение к отзыву, сославшись на результаты собственного экспертного исследования товара и на решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.06.2021 № 61.

Суд обязал стороны к следующему заседанию представить письменные правовые позиции по ходатайству о назначении экспертизы, сообщить о наличии образцов ввезённого товара, а также уточнить позиции с учётом высказанных возражений. Участникам также разъяснили возможность проведения онлайн-заседаний по соответствующему ходатайству. В определении суда отмечается, что стороны несут риск неблагоприятных последствий, если не будут самостоятельно отслеживать движение дела через систему «Картотека арбитражных дел».

Тат Гаспарян