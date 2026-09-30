Клиент банка «Центр-инвест» — победитель Всероссийского конкурса «Экспортер года»

Компания ООО «Рамед» из Ростовской области стала призером окружного этапа федерального конкурса «Экспортер года. Сделано в России 2026». Церемония награждения победителей прошла в Москве в павильоне «Космос» на ВДНХ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест» Фото: пресс-службы Банка «Центр-инвест»

В этом году на конкурс поступила 1341 заявка из 76 регионов всех федеральных округов России, а лучшими экспортерами страны были признаны 34 компании и индивидуальных предпринимателя. Компания «Рамед» признана лучшим экспортером Южного федерального округа в номинации «Индустрия красоты».

ООО «Рамед» является клиентом банка «Центр-инвест» с 2020 года. «РАМЕД» — производитель парфюмерно-косметической продукции для медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и эстетических процедур. Компания работает с 2015 года и отмечена знаком «Сделано в России». География экспорта продукции охватывает девять стран.

— Победа в конкурсе «Экспортер года. Сделано в России 2026» — это признание работы всей команды. И в этом успехе есть весомый вклад нашего партнера — банка «Центр-инвест», благодаря которому мы приобрели, расширили и модернизировали производственный комплекс и вывели его на уровень промышленного предприятия мирового класса. Спасибо «Центр-инвесту» за то, что он всегда рядом: помогает расти, а не просто финансирует. Такой партнёр — большая редкость, — отметила коммерческий директор ООО «Рамед» Елена Евсигнеева.

Банк «Центр-инвест» традиционно уделяет особое внимание развитию предпринимательства и поддержке реального сектора экономики юга России. На протяжении многих лет банк «Центр-инвест» оказывает комплексную поддержку предприятиям, развивающим внешнеэкономическую деятельность. Банк предлагает полный спектр продуктов для компаний-экспортеров, включая торговое финансирование, валютный контроль и международные расчеты.

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