Воронежский «Буран» выиграл у «Металлурга» из Новокузнецка

В третьем матче домашней серии воронежский «Буран» 29 сентября сыграл с новокузнецким «Металлургом». «Ураганные» уступали за пять минут до финальной сирены, но смогли сравнять счет в меньшинстве, а затем вырвали победу в серии буллитов. Итоговый счет — 2:1(б). Встреча прошла в присутствии более 2 тыс. зрителей в ледовом дворце спорта «Юбилейный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Первый отрезок встречи прошел в плотной борьбе. «Металлург» начал постепенно переводить игру ближе к воротам «Бурана». Во втором периоде гости наращивали игровое преимущество, больше бросали и попадали в створ. Тем не менее забросить им удалось только на 39-й минуте — отличился Семен Герасимов.

Воронежцы, уступая по игре и по счету, попали, казалось, в безвыходную ситуацию, когда на 54-й минуте Евгений Цалпанов получил две минуты за подножку. Однако «ураганные» перевернули игру: на 56-й минуте хозяева льда организовали атаку в меньшинстве, и Михаил Мещеряков после передач Алексея Горячева и Степана Карпова поразил ворота «Металлурга».

В овертайме ближе к заброшенной шайбе уже были воспрянувшие духом воронежцы, но оборона гостей устояла. В серии буллитов место в воротах «Бурана» занял Даниил Тетюшкин. В основной серии команды забросили по две шайбы, а в дополнительных попытках Тетюшкин справился с броском Александра Подкорытова.

«Победа всегда придает хорошие эмоции. Я очень рад за ребят, что они смогли достать такую игру. Это придает силы и уверенность в своих действиях»,— прокомментировал результат главный тренер ХК «Буран» Юрий Наваренко.

После победы над командой из Новокузнецка в активе у воронежцев — 13 очков по итогам девяти матчей. «Ураганные» занимают промежуточное четвертое место в турнирной таблице ВХЛ. Последнюю игру домашней серии они проведут в четверг, 1 октября. Соперником выступит ХК «Динамо-Алтай».

Денис Данилов