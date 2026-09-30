Доходы республиканского бюджета Чувашии в этом году планируют увеличить на 17,5 млрд руб. — до 136,4 млрд руб. Соответствующий проект изменений в главный финансовый документ республики рассмотрели на заседании Кабинета министров, сообщил глава региона Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Чувашии в 2026 году увеличат до 136,4 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Доходы бюджета Чувашии в 2026 году увеличат до 136,4 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Расходы бюджета увеличат на 9,4 млрд руб., они составят 146,9 млрд руб.

Также, по словам господина Николаева, дополнительно 5 млрд руб. направят на поддержку участников СВО и их семей. На социальную сферу, образование и здравоохранение выделят 95 млрд руб.

Анна Кайдалова