Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Препараты нового поколения для контроля массы тела — одна из самых обсуждаемых тем, вокруг которой немало мифов. Какие из них действительно имеют под собой основания? Разбираемся вместе с «Фармасинтез-Норд».

Первый тезис — «это слишком дорого». Терапия действительно рассчитана на длительный курс, поэтому важно, чтобы лечение было доступным. Кстати, именно на это делает ставку производитель «Тирлидеи» на основе тирзепатида.

Второй миф заключается в том, что после курса можно все бросить и жить как раньше. На практике же устойчивый результат зависит от новых привычек в питании и образе жизни.

Третий — спорт больше не нужен. Наоборот, физическая активность и достаточное количество белка помогают сохранить мышечную массу во время корректировки веса.

И наконец, мнение о том, что препараты этой группы влияют не только на вес. Многие пациенты отмечают, что становится проще контролировать аппетит и отказаться от постоянных перекусов. А сейчас исследователи проверяют, могут ли такие препараты влиять и на другие виды зависимого поведения — например, тягу к алкоголю или никотину. Окончательных выводов пока нет, но первые результаты выглядят многообещающими.

Анна Кулецкая