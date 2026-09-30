В Пятигорске установят монумент участникам СВО

В Пятигорске установят монумент, посвященный участникам специальной военной операции. Решение о его размещении приняла городская Дума.

Монумент планируется установить в сквере имени Ермолова. Поскольку центральная часть Пятигорска имеет статус «Достопримечательное место», проект согласовали с Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия и министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Место для установки монумента выбрано в сквере имени Ермолова. Рядом расположены Вечный огонь и центр военно-патриотического воспитания молодежи.

В городской администрации отметили, что размещение памятника в этой части Пятигорска связано с исторической и мемориальной функцией территории. Вечный огонь является местом памяти о погибших за Родину, а центр военно-патриотического воспитания занимается сохранением этой памяти и передачей ее молодому поколению.

Монумент участникам специальной военной операции должен продолжить мемориальную составляющую сквера и стать еще одним объектом, связанным с сохранением памяти о тех, кто принимал участие в боевых действиях. Его установку предварительно согласовали с профильными краевыми ведомствами с учетом статуса центральной части города.

Мария Удовик