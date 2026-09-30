В Марий Эл директора стройкомпании оштрафовали за неуплату налогов на 135,7 млн

В Марий Эл суд вынес приговор директору коммерческой организации, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов на 135,7 млн руб. Ему назначен штраф 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Руководитель компании, занимавшейся строительно-монтажными работами, вносил в декларации по НДС заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными техническими компаниями.

После возбуждения уголовного дела ущерб был возмещен.

Анна Кайдалова