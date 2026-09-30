Почти 95% федеральных объектов культурного наследия внесли в ЕГРН

Росреестр с 2021 года внес в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 11,1 тыс. объектов культурного наследия федерального значения. Это составляет 94,7% от их общего количества. Об этом сообщили в ведомстве.

За тот же период в ЕГРН внесли сведения о 50,9 тыс. объектов культурного наследия регионального и местного значения. Их доля составляет 76,9% от общего количества таких объектов.

Работа проводится в рамках комплексного плана по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями об объектах недвижимости и проекта «Полный и точный реестр». Одним из направлений проекта является сверка и анализ данных об объектах культурного наследия и границах их территорий.

Сейчас в ЕГРН содержатся сведения о 62 тыс. объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, а также о 67,2 тыс. территориях таких объектов.

В Росреестре отметили рост показателей за последние годы. В 2021 году сведения в ЕГРН были внесены в отношении 41% объектов культурного наследия федерального значения. По объектам регионального и местного значения показатель за год вырос с 71,9% до 76,9%.

По словам заместителя руководителя Росреестра Людмилы Лилиной, внесение сведений в реестр обеспечивает правовую защиту объектов культурного наследия, а также имеет значение для развития территорий, туристического потенциала и инвестиционной привлекательности регионов.

До конца 2026 года Росреестр планирует довести показатель по объектам культурного наследия федерального значения до 95%. По объектам регионального и местного значения плановый показатель составляет 77%.

В пятерку регионов с наибольшим количеством ОКН федерального значения вошли Санкт-Петербург — 1 811 объектов, Вологодская область — 223, Рязанская область — 180, Тульская область — 165 и Республика Ингушетия — 159. Все эти регионы завершили работу по внесению сведений об объектах федерального значения в ЕГРН.

Мария Удовик