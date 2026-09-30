В Новороссийске ожидаются ливни, грозы и ветер до 25 м/с

В Краснодарском крае 30 сентября и 1 октября ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В регионе прогнозируют сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20–25 м/с.

Предупреждение распространяется в том числе на Новороссийск и другие территории Краснодарского края. В отдельных районах синоптики ожидают очень сильные осадки.

На реках юго-западной и юго-восточной частей края, а также на реках Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды. Местами возможное повышение может достигнуть неблагоприятных отметок.

Жителей и гостей Новороссийска и других территорий края призвали соблюдать меры безопасности в период ухудшения погодных условий.

В региональных службах рекомендуют следить за актуальными сообщениями о погодной обстановке и предупреждениями через средства массовой информации, телевидение и радио.

Комплекс метеорологических явлений ожидается 30 сентября — 1 октября.

Мария Удовик