Восемь челябинских предприятий представили продукцию на «ИННОПРОМ. Беларусь»

В Минске началась международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», в которой принимает участие делегация Челябинской области под руководством заместителя председателя южноуральского правительства Юрия Кузнецова. На коллективном стенде, организованном Агентством международного сотрудничества региона, представлены разработки восьми компаний в сферах робототехники, автоматизации и энергетики.

В экспозицию вошли учебные модели «Завода роботов», автоматизированные линии «АМО Сталь», компоненты для управления техникой НПП «Резонанс» и датчики СКБ «Индукция».

Также южноуральские производители («ИТеК ББМВ», ПАО «Агрегат», ГК «ТрубМет-УралШпунт», АО «ЮАИЗ») представили контрольно-измерительные приборы, гидравлический инструмент и оборудование для электросетей.

По словам министра промышленности региона Михаила Кнауба, ключевым направлением сотрудничества с белорусской стороной является роботизация производств. Министр международного сотрудничества области Дмитрий Глухарев отметил, что участие в выставке направлено на формирование новых цепочек импортозамещения.

Евгений Рыженьков