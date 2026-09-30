Синоптик допустил выпадение первого снега в Удмуртии в пятницу

Первый снег в Удмуртии может выпасть в пятницу-субботу, допустила ведущий синоптик Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова. По предварительным данным, 2-3 октября температура воздуха днем не превысит 2-5°С, ночью — от 0 до -5°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Некоторые модели даже ожидают образование небольшого временного снежного покрова <...> Фаза осадков в течение этих дней все же будет несколько меняться. Снег временами может переходить в дождь, мокрый снег, или же снег с дождем вообще будут идти одновременно. При этом осадки вряд ли будут очень уж интенсивными»,— написала она в Telegram.

В воскресенье, 4 октября будет преобладать фаза дождя, добавила синоптик. По предварительному прогнозу, на следующей неделе будет теплее.