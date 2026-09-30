В Кировской области в прошлом году с помощью ЭКО родились 297 детей

В прошлом году в Кировской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, включая ЭКО, родились 297 детей. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области в прошлом году родились 297 детей с помощью ЭКО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ В Кировской области в прошлом году родились 297 детей с помощью ЭКО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

За пять лет количество родов после применения репродуктивных технологий в регионе выросло на 16,7%.

Основная работа по развитию ВРТ ведется в Кировском областном клиническом перинатальном центре. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий работает с 2011 года. За это время после лечения в отделении родились более 2 тыс. детей.

Анна Кайдалова