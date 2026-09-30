Директор медиакомпании из Ижевска подала в суд на Max из-за авторского фото

Директор медиа- и диджитал-компании Centre Digital & Media (CDM) из Ижевска, ИП Анастасия Власова подала в суд на национальный мессенджер Max (ООО «Коммуникационная платформа», сокращенно — «Мах») из-за фотографии, размещенной в анонимном канале. Исковое заявление, поданное в начале сентября в Арбитражный суд Москвы, есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Предпринимательница хочет взыскать с ООО «Мах» 57 тыс. руб. По версии истца, мессенджер не удалил фотографию в анонимном крупном канале с 7,5 тыс. подписчиков после соответствующего обращения в июне. Речь идет о кадре фотографа Марии Баклановой, сделанном на шахматном памятном турнире Сергея Ощепкова. Она является сотрудником местного сетевого издания Izhlife, учредителем которого является истец.

Это стало основанием для подачи искового заявления в суд. Истец считает, что мессенджер, несмотря на то что кадр загрузило третье лицо, не исполнил обязанности добросовестного информационного посредника, а значит, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав на общих основаниях (ст. 1253.1 ГК РФ).

Подробнее об этом читайте в материале «Замах на рубль».