В Ростове-на-Дону планируют высадить 1,7 тысячи деревьев в октябре

В Ростове-на-Дону 17 октября пройдет осенний День древонасаждения. В рамках акции планируется высадить около 1,7 тыс. деревьев и 5 тыс. кустарников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще более 400 деревьев планируют высадить до конца ноября в рамках программы компенсационного озеленения. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в донской столице разрабатывается долгосрочная концепция озеленения города. Подготовлено техническое задание на проведение научно-исследовательской работы сроком на пять лет. Кроме того, прорабатывается вопрос создания городского питомника растений.

Посадочный материал для ближайшей акции будут подбирать с учетом рекомендаций специалистов Ботанического сада Южного федерального университета. Власти рассчитывают использовать саженцы, адаптированные к климату и городским условиям Ростова-на-Дону. Отдельное власти отметили содержание растений. Так, насаждения на муниципальных территориях планируется принимать на баланс города, что должно обеспечить уход за ними и повысить приживаемость.

Для проведения Дня древонасаждения районные администрации определили восемь площадок. В Ворошиловском районе работы пройдут в парке «Дружба» на бульваре Комарова, в Железнодорожном — у переходного моста на проспекте Стачки. В Кировском районе деревья высадят у школы №80 на Пушкинской, 190, в Ленинском — в сквере «Спортивный», в Октябрьском — в сквере Оганова. В Первомайском районе площадкой станет улица Мусоргского в микрорайоне Платовском, в Пролетарском — сквер Фрунзе, в Советском — парк 80-летия Победы. Дополнительные посадки запланированы на территориях объектов образования, культуры и спорта.

По словам Александра Скрябина, в Ростове-на-Дону также возобновляется финансирование компенсационного озеленения. Средства на эти цели из городского бюджета впервые выделили с 2023 года. До конца ноября в рамках программы планируется высадить более 400 деревьев. Работы пройдут на проспектах Буденновском, Нагибина и Шолохова, улицах Капустина, Портовой, Большой Садовой, Пушкинской, Российской, Советской и 1-й Майской, а также в сквере Чуковского и на Привокзальной площади.

Константин Соловьев