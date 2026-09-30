Нижегородке назначили исправительные работы за фейки об армии

Кстовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении нижегородки, обвиненной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела, в августе 2024 года фигурантка на своей странице в соцсети опубликовала текст о действиях армии, который, согласно заключению эксперта, был направлен на разжигание розни между российским и украинским народами.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей четыре месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также у нее конфисковали ноутбук.

Владимир Зубарев