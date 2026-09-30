Бастрыкину доложат о проверке жалобы дольщиков Краснодара на застройщика

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по обращению жителей Краснодара, которые не могут получить квартиры в многоквартирном доме с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По информации заявителей, причина задержки сдачи дома в том, что частный застройщик до сих пор не подключил объект к необходимым коммуникациям. Собственники неоднократно вносили дополнительные средства для завершения строительства, однако работы не были закончены.

Жители также заявляют, что застройщик продолжает требовать дополнительные платежи, при этом получить отчет об использовании ранее перечисленных средств им не удается. Обращения в уполномоченные органы, по словам граждан, результата не дали.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю проводит проверку по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Наталья Белоштейн