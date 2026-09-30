На Ставрополье 7 октября проверят системы оповещения населения

В Ставропольском крае 7 октября проведут проверку готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения. Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 и будет направлено на проверку своевременного доведения до жителей сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках проверки на территории края запустят электросирены. Кроме того, цифровое вещание телевизионных каналов будет замещено учебным сигналом региональной системы оповещения населения.

Во время проверки жители услышат сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Проверка пройдет в установленный период 7 октября с 10:00 до 11:00. Жителей Предгорного муниципального округа заранее проинформировали о проведении мероприятия и запуске средств оповещения.

Проверка систем позволит отработать доведение до населения сигналов и информации в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мария Удовик