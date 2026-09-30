В Ставрополе открылся бесплатный круглогодичный беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По словам главы региона, площадка рассчитана как на профессиональных спортсменов, так и на жителей краевой столицы, которые начинают заниматься бегом или предпочитают самостоятельные тренировки. В центре оборудованы беговые дорожки, воркаут-зона и тренажеры, предусмотрены раздевалки и душевые. Одновременно площадка сможет принимать до 400 человек в день.

Ставрополь стал четвертым из 23 российских городов, где федерация легкой атлетики реализует проект по созданию подобных центров. Отмечается, что для региона развитие беговой инфраструктуры актуально — легкой атлетикой в крае занимаются более 50 тыс. человек.

Константин Соловьев